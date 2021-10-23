Диетолог Соломатина рассказала об ускоренном старении из-за злоупотребления сахаром

Врач и диетолог Елена Соломатина пояснила о вреде от употребления сахара в больших количествах. По ее словам, это может привести к ускоренном процессу старения.

Дело в том, что глюкоза из сладостей стремительно перерабатывается в жир, а продукты ее переработки негативно отражаются на состоянии кожи. Иными словами, в клетках начинает накапливаться жир, по этой причине сосуды становятся менее эластичными, ведь начинает накапливаться и холестерин. У любителей сладкого из-за этого ухудшается кровообращение, кожа начинает быстро стареть.

Переизбыток сахара в рационе, по словам диетолога, приводит к уменьшению доли K, Cа, а также Mg в организме. Такие люди часто страдают от отеков, что тоже не лучшим образом отражается на состоянии кожи, сообщается в материале издания NewInform.