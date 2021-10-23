 

Стас Пьеха рассказал о сильных изменениях в его жизни после коронавируса

23.10.2021, 8:50, Разное
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Стас Пьеха рассказал, что его жизнь сильно изменилась после того, как он переболел коронавирусом. Артист дважды перенес инфекционное заболевание.
Отвечая на вопрос о восстановлении после ковида, Стас Пьеха отметил, что у него наблюдалось ухудшение памяти. С этой проблемой сталкивались многие люди, перенесшие данный недуг.

Пьеха сейчас стал менее выносливым, у него изменилась мотивация и мышление. Если человек заболел коронавирусом, то его организму придется «проработать» с врагом внутри. Вирус не стоит принимать, как что-то чужеродное, тогда появится возможность избавиться от всех побочных эффектов. По словам Пьехи, у него они в настоящее время очень сильные. Ситуацию усложняет то, что он дважды переболел ковидом, цитирует слова артиста издание «Слово и дело».



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