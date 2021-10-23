Боевики на Донбассе 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ – штаб ООС

Дважды боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Золотого-4. В направлении Красногоровки оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

Дважды российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия в сторону Катериновки. В районе Новолуганского позиции ВСУ два раза обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов, а у Новозвановки боевики применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).

Возле Луганского российско-оккупационные войска дважды вели обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лебединского и Новоселовки Второй боевики задействовали противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а в районе Зайцево – стрелковое оружие.

“Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное, – рассказали в штабе ООС. – Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения”.

Отмечается, что на 7.00 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

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