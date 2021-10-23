“Увереннсть в себе – лучший наряд”. Девушка фронтмена Måneskin поделилась откровенными фото в кожаном боди
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На снимках она изображена сидящей на кровати. На модели черный кожаный боди.
“Уверенность в себе – мой лучший наряд”, – подписала она фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”.
В отношениях с Солери Давид состоит около четырех лет. Модель старше 22-летнего музыканта на три года.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет