“Увереннсть в себе – лучший наряд”. Девушка фронтмена Måneskin поделилась откровенными фото в кожаном боди

На снимках она изображена сидящей на кровати. На модели черный кожаный боди.

“Уверенность в себе – мой лучший наряд”, – подписала она фото.

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Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Контекст:

Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”.

В отношениях с Солери Давид состоит около четырех лет. Модель старше 22-летнего музыканта на три года.

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