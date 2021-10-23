 

“Увереннсть в себе – лучший наряд”. Девушка фронтмена Måneskin поделилась откровенными фото в кожаном боди

23.10.2021, 8:42, Новости дня
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На снимках она изображена сидящей на кровати. На модели черный кожаный боди.

“Уверенность в себе – мой лучший наряд”, – подписала она фото.

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Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Контекст:

Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”. 

В отношениях с Солери Давид состоит около четырех лет. Модель старше 22-летнего музыканта на три года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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