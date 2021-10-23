 

Казахстан ратифицировал протокол к конвенции по защите морской среды Каспия

23.10.2021, 8:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал закон о ратификации протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия, информирует пресс-служба политика.

В сообщении указывается, что Токаев подписал «закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», передает РИА «Новости».

Протокол подписан в мае 2014 года в Ашхабаде, целью является сохранение биологического разнообразия, экосистем и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря.

Документ предусматривает регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на животный и растительный мир Каспийского моря.

В частности, будет организован контроль и при необходимости введен запрет на преднамеренный отлов, владение или убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны.

Кроме того, запланировано выделение охраняемых районов в целях защиты прибрежных и морских экосистем Каспия, а также сотрудничество прикаспийских государств по защите и восстановлению биоразнообразия Каспийского моря.

Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря подписана в ноябре 2003 года представителями пяти прикаспийских стран: Азербайджана, Ирана, Казахстана, РФ и Туркмении.

Напомним, Каспийское море постепенно высыхает. В 2017 году американское научное издание предсказало, что РФ утратит свою часть Каспийского моря примерно через 70 лет.

Кроме того, в мае 2021 года на побережье Каспийского моря были обнаружены более 150 погибших нерп. В сентябре Токаев предложил РФ создать государственные резерваты в Каспийском море для сохранения популяции каспийского тюленя.



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