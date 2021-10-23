 

На границе Таджикистана с Афганистаном началась активная фаза учений ОДКБ

23.10.2021, 8:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрактические действия учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовали в субботу в Таджикистане на границе с Афганистаном.

Учения начались с проведения воздушной разведки района предстоящих действий парой самолетов Л-39 военно-воздушных сил Таджикистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, передает ТАСС.

По сценарию, в ходе воздушной разведки в районе вблизи таджикско-афганской границы было обнаружено выдвижение двух колонн техники с условными боевиками.

Первыми в бой с передовыми отрядами «противника» вступили пограничный наряд погранвойск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана и мобильная группа пограничных войск на автомобилях повышенной проходимости.

Противодействие условным террористам оказали группы специального назначения, которые, используя выгодные условия местности и эффект внезапности, кинжальным огнем нанесли поражение противнику из стрелкового оружия и гранатометов, чем вынудили его изменить направление движения.

Всего в специальных учениях «Эшелон», «Поиск» и совместных учениях КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2021» принимают участие 4 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники.

Учения проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном.

Напомним, в учениях принимают участие воинские контингенты государств-членов ОДКБ, состоящие из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Всего задействовано более 4 тыс. человек и более 500 единиц техники.

В наблюдении принимают участие парламентарии стран ОДКБ.



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