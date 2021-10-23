Ответ Минску на мигрантов: Меркель пригрозила Лукашенко новыми санкциями

Политик заявила, что за “гибридные акции” Александру Лукашенко могут ответить новыми экономическими ограничениями. Ангела Меркель отметила, что саммит руководителей стран

Евросоюза 22 октября рассмотрит миграционный кризис.

Канцлер констатировала, что эта тема стала еще более важной для Германии, Польши и Литвы. Она добавила, что необходимо принять решение об ответе официальному

Минску. По словам Ангелы Меркель, президент Белоруссии должен понять, что ЕС осуждает подобную “торговлю людьми”.

Напомним, мигранты из Белоруссии сотнями

нелегально переходят границу из республики в Польшу и Литву. Их отправляют назад. Однако за осень тысячи мигрантов из Ирака, Сирии, а также других стран

добрались до Германии. Полиция страны даже предложила установить контроль на

границе с Польшей.

Поэтому власти Германии хотят скорейшего принятия эффективного

решения по миграционному вопросу. Ответственность за кризис Евросоюз возлагает на белорусские власти.

Как писали “Дни.ру”, по данным польских пограничников, только этой осенью польско-белорусскую границу пытались пересечь свыше 18 тысяч мигрантов. В октябре попасть в страну хотели шесть тысяч человек. Из-за этого Варшава была вынуждена вызвать в МИД белорусского поверенного Александра Чесновского.