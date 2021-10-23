 

Ответ Минску на мигрантов: Меркель пригрозила Лукашенко новыми санкциями

23.10.2021, 8:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политик заявила, что за “гибридные акции” Александру Лукашенко могут ответить новыми экономическими ограничениями. Ангела Меркель отметила, что саммит руководителей стран
Евросоюза 22 октября рассмотрит миграционный кризис.

Канцлер констатировала, что эта тема стала еще более важной для Германии, Польши и Литвы. Она добавила, что необходимо принять решение об ответе официальному
Минску. По словам Ангелы Меркель, президент Белоруссии должен понять, что ЕС осуждает подобную “торговлю людьми”.

Напомним, мигранты из Белоруссии сотнями
нелегально переходят границу из республики в Польшу и Литву. Их отправляют назад. Однако за осень тысячи мигрантов из Ирака, Сирии, а также других стран
добрались до Германии. Полиция страны даже предложила установить контроль на
границе с Польшей.

Поэтому власти Германии хотят скорейшего принятия эффективного
решения по миграционному вопросу. Ответственность за кризис Евросоюз возлагает на белорусские власти.

Как писали “Дни.ру”, по данным польских пограничников, только этой осенью польско-белорусскую границу пытались пересечь свыше 18 тысяч мигрантов. В октябре попасть в страну хотели шесть тысяч человек. Из-за этого Варшава была вынуждена вызвать в МИД белорусского поверенного Александра Чесновского.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.02 / Мнение: Экологи — враги человечества

15.07 / В горле любительницы сашими поселился активный червь

15.12 / Мнение: Волонтеры стали кадровым резервом «Единой России»?

15.09 / «Все диктаторы сидят в Евросоюзе»: Лукашенко назвал себя легитимным президентом

07.09 / Пугачёва, прекрати! – Личное мнение

28.07 / Около 99% скончавшихся с февраля от COVID-19 пациентов в Италии были не полностью привиты

09.07 / Кровавые акции протеста в Тбилиси: столкнулись пророссийские с прозападными

23.09 / Все как в тумане: как носить маску, чтобы не запотевали очки

01.03 / Суд в Комсомольске-на-Амуре внес роман Островского «Как закалялась сталь» в список экстремистских материалов

05.01 / Стражи гор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика