 

Foreign Policy – нынешний энергетический кризис усложнит экономическое восстановление стран

23.10.2021, 7:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Косвенные последствия от нынешнего мирового энергетического кризиса будут проявляться ещё не один год, пишет обозреватель Foreign Policy Кейт Джонсон. При этом то, что сейчас происходит в сфере энергетики, — это лишь прелюдия более крупных структурных проблем, которые будут мешать странам восстанавливаться после пандемии, отмечается в статье.


Reuters

Зима близко, однако то, что сейчас происходит, — это лишь прелюдия более крупных структурных проблем, пишет обозреватель Foreign Policy Кейт Джонсон. Косвенные последствия от нынешнего мирового энергетического кризиса будут проявляться ещё не один год.

Для мира, стремящегося вырваться из пандемии, мрачный коктейль из экономических событий этой осени уходит корнями в более мрачные десятилетия. Во всём мире наблюдается энергетический кризис, затрагивающий практически все виды топлива, при этом нормирование и отключение электроэнергии происходит повсеместно.

Кое-где в магазинах можно увидеть пустые полки. Кое-где на заправках нет горючего. Цепочки поставок еле справляются, а контейнерные порты перегружены и плохо работают. После длительной паузы инфляция вновь поползла вверх.

Хорошая новость состоит в том, что 1970-е ещё не вернулись. А вот плохая новость заключается в том, что энергетический кризис этой осенью может стать предвестником грядущих событий: многолетнего роста цен, а также крайне непростой ситуации для потребителей и бизнеса.

Цена на сырую нефть уже более $85 за баррель, и это самый высокий показатель с 2018 года. Цена на природный газ просто заоблачна, особенно в Европе, где стоимость голубого топлива выросла примерно в два раза по сравнению с нынешним летом и в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Цена на уголь также стремительно растёт, при этом стоимость угля в Китае регулярно бьёт рекорды.

Основной движущей силой тут стал дисбаланс между спросом, который резко восстановился после того, как мир фактически год просидел на карантине, и предложением, которое ещё не успело восстановиться. В глобальном масштабе инвестиции в новые производственные мощности по-прежнему значительно ниже уровня, который был до пандемии, причём допандемический уровень инвестиций, в свою очередь, был намного ниже, чем в период бурного роста, наблюдавшийся до 2014 года.

Другим фактором, приведшим к энергетическому кризису, стало нежелание американских производителей сланцевой нефти запускать добычу сразу после того, как цены на нефть поползли вверх. Вместо этого они, памятуя о горьком опыте нескольких лет низкой доходности, по большей части продолжили соблюдать строгую финансовую дисциплину, которая удерживает добычу чёрного золота в США на более низком уровне, чем было до пандемии. Аналогичная динамика влияет и на добычу газа с той лишь разницей, что главный поставщик Европы, Россия, в последние месяцы по существу «стоял на шланге», ограничивая дополнительные поставки газа в Европу, что сохраняло цены на рекордных уровнях.

Всё это усугубляется аномальными погодными условиями, которые затрудняют добычу угля и выработку гидроэлектроэнергии в Скандинавии, приводят к снижению производства энергии ветра и к резкому увеличению спроса на природный газ. В результате между двух огней оказались как потребители, многие из которых оплачивают рекордные счета за электроэнергию, так и компании, некоторым из которых приходится сокращать производство или увольнять рабочих.

«То, что мы будем наблюдать этой зимой, — это всего лишь разминка, репетиция более серьёзной структурной проблемы, с которой нам предстоит столкнуться, — прокомментировал ситуацию Боб Макнэлли, основатель и президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group. — Именно так ведут себя энергетические рынки, когда спрос встречает недостаточное предложение».

Кроме того, центральные банки во всём мире сворачивают покупку активов, которая оказывает стимулирующее воздействие на экономику, повышают процентные ставки или сигнализируют о своих планах повышения этих ставок, чтобы сдержать кажущуюся безудержной инфляцию.

Но тут риск заключается в том, что более высокие процентные ставки могут помешать восстановлению мировой экономики после COVID-19, а энергетический кризис делает это восстановление ещё более ненадёжным.

При этом, как отмечает обозреватель Foreign Policy Кейт Джонсон, в ближайшее время избавиться от высоких цен на энергоносители вряд ли удастся, а они, в свою очередь, продолжат тормозить экономический рост во всём мире.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Принц Уильям – королевская семья ни в коей мере не является расистской

05.11 / В РФ предложили штрафовать Google и Twitter за цензуру СМИ

28.08 / В центре Кропивницкого нашли схрон с боевыми средствами поражения – с реактивными противотанковыми гранатами и ящиком патронов

03.09 / Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского

29.09 / Эксперт: Иностранные интернет-платформы должны нести ответственность за нарушение прав россиян

08.07 / Академик: За третьим излечившимся от ВИЧ нужно наблюдать еще несколько лет

18.10 / У браузера Chrome может появиться новый владелец

29.12 / Германия в борьбе с пандемией – от всеобщего примера до «проблемного ребёнка»

19.09 / Возглавляемая США коалиция перебросила БМП на северо-восток Сирии

22.02 / Таран: За каждым предприятием, которое выполняет гособоронзаказ, стоят интересы определенных групп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика