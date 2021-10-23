Систему QR-кодов ввели в общественных местах Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому в досуговых заведениях с 25 октября начнет действовать система QR-кодов, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«С 25 октября при посещении музеев, театров, кинотеатров, санаториев, гостиниц, маникюрных салонов и ряда других общественных мест необходимо будет предъявить QR-коды, сертификаты о прививках от COVID, а также справки, подтверждающие перенесенное заболевание. Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов», – приводит текст сообщения ТАСС.

Накануне Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам. В тот же день власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе, музеи, кинотеатры.