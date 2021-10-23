 

Локомотив и 14 вагонов сошли с рельсов в Амурской области

23.10.2021, 7:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГрузовой поезд протаранил грузовик на переезде станции Ледяная в Амурской области, водитель автомобиля погиб, локомотивная бригада госпитализирована, с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

«Водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь при запрещающем сигнале исправно действующего светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада доставлена в больницу, водитель автомобиля погиб. По предварительной информации, произошел сход локомотива и 14 вагонов поезда», – приводит текст сообщения ТАСС.

Из-за аварии задерживается пассажирский поезд № 8 сообщением Омск – Владивосток. Для ликвидации последствий на ЗабЖД создан оперативный штаб.

Напомним, 2 октября поезд Адлер – Томск столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов. Кроме того, в конце сентября пассажирский поезд сошел с рельсов в американском штате Монтана, в результате три человека трое погибли, более 50 человек пострадали.



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