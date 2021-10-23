 

В Испании запечатлели в небе «лик Бога»

23.10.2021, 7:41, Разное
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Во время религиозного шествия по улицам города Севильи в Испании, и один из местных жителей решил в тот день сделать несколько снимков этого события.

– В субботу я уехал в 7 утра, чтобы найти место, потому что процессия вышла в 9 утра. Когда они проходили мимо меня, я сделал снимки на смартфон. Затем я загрузил их в свой аккаунт Instagram и Facebook, – рассказал Игнасио Фернандес Баррионуэво-Перена.

В Испании запечатлели в небе «лик Бога»Спустя несколько часов один из его друзей позвонил ему и спросил, ретушировал ли он фотографию с помощью какой-либо программы.

– Нет, я не ретушировал ее. Как я мог? Снимок загружен с мобильного телефона» и я плохо использую программы редактирования, – заявил он.

Друг попросил его повернуть фотографию и посмотреть на облака.

– У меня волосы встали дыбом. Но как это? Я знаю, что это облако, конечно, это так, но я верующий, и природа создана Богом, и у Бога есть много способов проявиться-в искусстве, в музыке, во всем… и кто хочет верить, тот верит, – подчеркнул автор фотоснимка, которая сейчас просматривает все социальные сети.



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