 

Как газовый кризис в Европе сказался на российских ценах на продукты

23.10.2021, 7:26, Разное
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Всего за неделю с 12 по 18 октября томаты в России подорожали на 10%, огурцы – на 14%. В регионах ситуация еще хуже. В 17 регионах страны огурцы подорожали аж на 20 процентов. Такие данные приводит Росстат.

Впрочем, ситуация с огурцами и помидорами еще не так страшна. Цены на картофель взлетели уже на 44 процента, и продолжают расти.

Стоит отметить, что недавно эксперты делали благоприятные прогнозы на ценовую политику для овощей в России в осенний период. Специалисты уверяли, что страна полностью обеспечила себя огурцами. При чем же здесь Европа, и как их кризис влияет на нас?

Оказывается, тепличники столкнулись с проблемой подорожания энергоресурсов. Энергокризис тянет за собой рост цен на удобрения. В таком случае компаниям необходимы субсидии от государства, а если их нет, фирмы вынуждены задирать ценник. В правительстве обеспокоены такой тенденцией. По словам вице-премьера Александра Новака, в тепличных хозяйствах рост цен не позволяет сохранять экономику производства овощей.

Правительство получило поручение от президента разработать новые меры по сохранению ценового уровня.

Напомним, ранее в Минсельхозе России решили выделить дополнительно 5 млрд рубле в 2022 году для поддержки овощеводов.



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