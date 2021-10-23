 

Раздраженные газовым кризисом немцы оправдали Россию: Европа сама себе подставила ножку

23.10.2021, 7:26, Разное
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Цены на газ в Европе продолжают расти. Запад ждет реакцию “Газпрома” на возросший спрос голубого топлива. Так, немецкое издание Die Zeit критикует Россию за то, что та не наращивает поставки энергоресурса в Евросоюз через Украину. Якобы таким образом Москва заставляет Берлин как можно скорее сертифицировать “Северный поток – 2”.

Читатели издания возмущены таким однобоким освещением происходящего. Немцы обратили внимание, что “Европа сама себе подставила ножку”. Мол, Запад ввел санкции против России, а теперь призывает Москву пойти ему навстречу. Комментаторы дали понять, что не видят в действиях РФ ничего противозаконного. Они возмутились “враждебной пропагандой”.

Один из пользователей Сети напомнил, что Евросоюз не стал подписывать долгосрочные контракты с “Газпромом” на поставки газа, желая наказать Россию и лишить ее возможности развиваться. Европа же позволила США поставлять сланцевый газ. Однако теперь европейцы не могут планировать свои расходы на голубое топливо, обратил внимание читатель Die Zeit.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал депутатов бундестага не политизировать ситуацию с ценами на газ. По мнению спикера ГД, необходимо правильно проанализировать шаги, предпринимаемые немецким правительством и бизнесом в сфере энергетики.



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