 

Коронавирус мутирует все интенсивнее

23.10.2021, 7:37, Разное
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В США зафиксировали новый вариант коронавируса AY.4.2. В данный момент ситуация не вызывает опасений. Об этом в среду рассказала глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски.

– По мере распространения вируса продолжают появляться новые варианты. Особенное внимание в последнее время привлекает вариант AY4.2, который был недавно выявлен в Великобритании и является подвидом штамма “дельта”. Мы периодически видим его здесь в Соединенных Штатах, но не отмечаем в настоящее время увеличения его числа или появления его кластеров, – рассказала она.

Коронавирус мутирует все интенсивнееПо ее словам, пока нет информации о том, что новый вариант подрывает эффективность вакцины или препаратов, которые применяют для лечения коронавируса. Основной штамм сейчас в США «дельта», его выявляют у 99,7% заболевших.

Ранее в Великобритании заявили, что AY.4.2 – более заразный штамм коронавируса. Он представляет собой вариацию дельта-штамма. Его заразность выше предшествующего на 10-15%.

В тоже время, появилась версия, что коронавирус изначально мог эволюционировать в теле заболевшего в 2012 году китайского шахтера. Так считает исполнительный директор американской компании Bioscience Resource Project Джонатан Латэм.

Как пишет The Daily Telegraph, он также отметил, что вирус может совершать “скачки” в развитии и многократно видоизменяться, длительное время находясь в теле человека.

– Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию [вируса] Sars-Cov-2. Десятки лет [развития] уместились примерно в шесть месяцев. По нашей теории, аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, а утечка вируса [из лаборатории в городе Ухань] произошла из медицинского образца, полученного от инфицированных в ходе вспышки шахтеров, – приводит издание слова Латэма.

В 2012 году шесть горняков спустились в недействующую медную шахту в уезде Моцзян (провинция Юньнань, около 1 500 км от Уханя) для ее очистки от фекалий летучих мышей. После этого все они тяжело заболели и у них наблюдались симптомы, схожие с COVID-19 – жар, кашель, поражение легких. Трое из шести шахтеров умерли.

Позже ученые из Уханьского института вирусологии также посетили эту шахту и собрали образцы мышей для изучения возбудителей заболеваний, которые они могли переносить. В общей сложности с 2012 по 2015 годы в этой шахте и ее окрестностях были обнаружены около 300 коронавирусов. Среди них был и образец, получивший название RaTG13, геномная последовательность которого на 96,2% схожа с SARS-CoV-2, что делает его наиболее близким предком возбудителя COVID-19. RaTG13 и SARS-CoV-2 очень похожи друг на друга по устройству, однако первый не может эффективно проникать в клетки людей.



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