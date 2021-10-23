Экс-владелец Черкизовского рынка получил политическое убежище в Черногории

Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Об этом сообщил его адвокат Милош Вуксанович изданию Vijesti.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Защитник отметил, что Исмаилова выпустили из экстрадиционного изолятора. Он объяснил, что срок нахождения предпринимателя там истек в связи с предоставлением убежища.

Исмаилова арестовали в Черногории в начале октября. Его выдачи требовала Россия, где ему вменяется организация убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году. Исполнителем убийства считается Мехман Керимов, которого весной 2018 года приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Брату Исмаилова Рафику в прошлом году дали 17 лет колонии строгого режима. Помимо этого, экс-владельцу Черкизовского рынка вменяется в вину похищение певца Авраама Руссо в 2004 году.

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