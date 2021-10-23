 

Вакцина «светится» так как содержит люциферазу

23.10.2021, 7:23, Разное
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Флаконы вакцины Pfizer/BioNTech светятся флуоресцентным синим цветом и содержат фермент под названием люцифераза, сообщил LifeSiteNews инспектор по качеству фармацевтической компании.

– Вакцина светится, по крайней мере, у Pfizer, — сказала Мелисса Стриклер, проработавшая в фармацевтическом гиганте почти 10 лет. – Похоже, кто-то взял синюю светящуюся палочку, открыл ее и положил во флакон, но только если есть свет и он находится на темном фоне.

Вакцина «светится» так как содержит люциферазуСтриклер, работавшая на крупном заводе Pfizer в Макферсоне, штат Канзас, сказала, что за свою карьеру в компании она проверила “сотни тысяч единиц” вакцин “и ни разу не видела, чтобы что-то подобное делалось, даже близко”. Обычно жидкость во флаконах прозрачна, как вода, сказала она, но она сфотографировала флаконы, когда заметила синий флуоресцентный оттенок жидкости и спросила начальство об ингредиенте.

Стриклер сказала, что слышала, как врач описывал коды ингредиентов в вакцинах, в том числе коды SM102 для люциферазы, светящегося в темноте фермента, вырабатываемого светлячками, растениями и рыбами, который используется в исследованиях биолюминесценции. В зависимости от различных химических веществ, с которыми он смешивается, люцифераза будет светиться разными цветами.

Например, ярко-синяя люцифераза была идентифицирована в отчете в журнале Nature Scientific Reports в 2020 году и видна только при ультрафиолетовом освещении определенных длин волн.

Стриклер рассказала LifeSite, что она отправила электронное письмо в компанию и спросила, содержится ли люцифераза в вакцине Covid, и ей сказали, что она “использовалась только при тестировании вакцины”, но не будет включена в конечный продукт. “Но, как я вижу, все это экспериментально”.

– Мы еще даже не видели этикеток Comirnaty на флаконах этого завода, — сказал Стриклер, имея в виду торговое название вакцины, которое Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило в августе. – Насколько я знаю, все до сих пор получают это разрешение на экстренное использование оригинального продукта.



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