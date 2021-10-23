Западу надо пробудиться — в Великобритании обеспокоены укреплением военной мощи России и Китая

Глава британского Министерства обороны Бен Уоллес заявил, что Западу необходимо «пробудиться и осознать последствия» разработки оружия Китаем и Россией, которые увеличивают скорость ракет и их дальность, сохраняя при этом точность. Как пишет Daily Express, Уоллес привёл в примёр разработку этими странами гиперзвукового оружия, хотя Китай официально опроверг информацию об испытаниях новой ракеты.



Reuters

Министерство обороны Великобритании считает, что Западу «необходимо пробудиться» и осознать опасности новой гонки вооружений, которую ведут Китай и Россия. Как пишет Daily Express, по словам главы ведомства Бена Уоллеса, эти страны уже разработали мощные ракетные технологии.

«Я определённо думаю, что Запад должен пробудиться и осознать последствия разработки ракет Китаем и Россией. Они мощные. Мы видим, что они увеличивают скорость ракет и их дальность, сохраняя при этом точность», — заявил Уоллес.

Как отмечает издание, ранее, согласно некоторым сообщениям, Китай провёл второе испытание гиперзвуковой орбитальной ракеты, способной нести ядерную боеголовку.

Как пишет газета Financial Times, правительственные эксперты пришли в замешательство от возможностей этого космического аппарата. Один источник даже сказал, что он, кажется, «нарушает все законы физики».

Издание Mail Online сообщает, что Китай провёл испытания одного «мирного» гражданского космического аппарата, но аналитики опасаются, что его можно будет оснастить ядерной боеголовкой и он сможет обходить системы противоракетной обороны.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опроверг информацию об испытаниях новой ракеты.

«Это была не ракета, это был космический аппарат. Эти испытания имеют большое значение для сокращения стоимости эксплуатации космических аппаратов», — заявил Чжао Лицзянь.