Молдавия запросила в долг у Украины газ

Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.

В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.