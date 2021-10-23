 

Молдавия запросила в долг у Украины газ

23.10.2021, 6:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.

В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.



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