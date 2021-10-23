Талибы казнили не успевшую сбежать из Афганистана волейболистку сборной страны

Волейболистку афганской сборной Махаджабид Хакими казнили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ и признано террористическим), сообщают СМИ.

Дату казни сообщили только родным, событие могло произойти летом или осенью, передает РЕН-ТВ.

Родные не сообщали о казни, так как они получили угрозы в свой адрес. В международной федерации волейбола сообщили, что «экстренно ищут разъяснение» по поводу произошедшего.

СМИ отметили, что после прихода талибов к власти сбежать из Афганистана удалось только двум волейболисткам молодежной сборной Афганистана, остальным пришлось скрываться.

Ранее в Афганистане казнили двух человек, обвиненных в вооруженном ограблении жилого дома.