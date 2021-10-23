Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу в Лас-Вегасе

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, лидируют после короткой программы на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Спортсмены набрали 80,36 балла. Второе место занимают россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (72,63). Произвольную программу пары представят 24 октября, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами РФ в парном фигурном катании. Тарасовой 26 лет, Морозову – 28. В паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами РФ (2018, 2019, 2020). Весной 2021 года спортсмены перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.