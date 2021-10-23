Washington Post – угроза глобальной безопасности — перемены климата встревожили американскую разведку, Пентагон и Белый дом

Управления директора Национальной разведки США, Минобороны и администрация Джо Байдена опубликовали параллельные отчёты о влиянии экологических изменений на международные процессы. Среди прочего, по их прогнозам, климатический кризис может открыть новые возможности для соперников Вашингтона — Москвы и Пекина, пишет The Washington Post.



Reuters

Изменение климата усугубит давние угрозы глобальной безопасности. К такому неутешительному выводу одновременно пришли разведсообщество США, Пентагон и Белый дом, пишет The Washington Post.

В совокупности отчёты трёх ведомств демонстрируют растущую обеспокоенность в американском истеблишменте. Вашингтон опасается что сдвиги, вызванные изменением климата, могут внести значительные коррективы в его стратегические интересы, открыть новые возможности для соперников США, включая Китай, и усилить нестабильность некоторых членов ядерного клуба — КНДР и Пакистана.

«Оценка Национальной разведки» (NIE) по климату стала первым в своём роде документом Управления директора Национальной разведки США. Его авторы предупреждают, что изменение климата может привести к коренным сломам общественных отношений и свержениям правительств. Они также утверждают, что, несмотря на растущие стремления сократить глобальные выбросы парниковых газов, «текущей политики и обязательств недостаточно» для достижения целей, поставленных странами в «историческом» Парижском соглашении, отмечает издание.

В NIE даётся пессимистичный прогноз относительно развития единых международных инициатив по защите окружающей среды. «Страны спорят о том, кто должен действовать раньше, и конкурируют за контроль над растущим переходом на чистую энергию, — говорится в отчёте. — Большинство из них столкнутся с трудным экономическим выбором и, вероятно, будут рассчитывать на технологические прорывы, чтобы позднее быстро сократить выбросы».

По мере того как развивающиеся и уязвимые страны будут сталкиваться с последствиями климатических изменений, они, вероятно, начнут обращаться за помощью к Вашингтону. Тем самым они «создадут дополнительный спрос на дипломатические, экономические, гуманитарные и военные ресурсы США», утверждается в отчёте разведки.

В свою очередь, Пентагон предупреждает, что неразбериха в рыболовстве способна спровоцировать конфликт из-за продовольственной безопасности. Непрогнозируемые осадки могут усилить напряжённость вокруг рек, пересекающих национальные границы, таких как Нил и Меконг. Даже усилия по борьбе с изменением климата могут привести к непредвиденным последствиям, включая вооружённые столкновения за доступ к редким минералам, которые необходимы для создания ветряных турбин.

В докладе ведомства говорится, что Минобороны США должно быть готово к оказанию гуманитарной помощи в условиях климатических кризисов и включить вопросы, связанные с экологией, в свои военные учения. Пентагону также необходимо работать над «противодействием злоумышленникам, которые стремятся использовать изменение климата для получения влияния».

Белый дом в своём отчёте исследует, как изменение климата ускоряет миграцию по всему миру. В документе отмечается, что засуха и другие экстремальные погодные условия могут спровоцировать конфликты и вызвать перемещение населения, чем «готовы воспользоваться такие страны, как Китай и Россия».

«В отсутствие надёжной американо-европейской стратегии по борьбе с миграцией, вызванной климатом, Китайская Народная Республика (КНР), РФ и другие государства могут попытаться получить влияние, оказывая прямую поддержку пострадавшим странам, борющимся с политическими беспорядками, которые имеют миграционную подоплёку», — отмечается в исследовании администрации американского президента.

Авторы документа Белого дома выступают за расширение программ предоставления убежища, чтобы лучше учитывать миграцию, обусловленную климатом. По их мнению, политики США должны быть готовы направлять финансирование и ресурсы в регионы, которые сталкиваются с притоком беженцев, вынужденных переезжать из-за экстремальных погодных условий, засух и конфликтов, связанных с климатом.

Согласно NIE, Китай в значительной степени будет влиять на то, как быстро и насколько повысится глобальная температура. В отчёте Управления директора Национальной разведки США утверждается, что на долю Поднебесной приходится около 30% выбросов углекислого газа в мире. Но «скромные цели» страны в долгосрочных планах вызывают сомнения в том, она достигнет своих экологических целей.

Авторы NIE приходят к выводу, что геополитическая напряжённость, весьма вероятно, возрастёт в ближайшие десятилетия, поскольку страны будут бороться с физическими и политическими последствиями изменения климата. Предотвращение стихийных бедствий может потребовать «решений, которые некоторые страны не могут себе позволить, и политической воли, которую некоторые лидеры не могут проявить».

Составители NIE выделяют несколько стран «высокого риска». В их число входят Афганистан, Колумбия, Гватемала, Гаити, Гондурас, Индия, Ирак, Мьянма, Северная Корея, Никарагуа и Пакистан.

Три отчёта американских властей вышли накануне международного климатического саммита ООН в Глазго. Они также показывают изменение отношения нового правительства США к вопросам экологии, которые игнорировались при Дональде Трампе, обращает внимание The Washington Post.