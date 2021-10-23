 

МИД РФ обратился к турецким властям за разъяснениями по поводу задержанных россиян

23.10.2021, 5:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗагранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне за получением разъяснений по поводу задержания российских граждан, сообщили в МИД России.

«Внимательно следим за ситуацией вокруг задержания в Стамбуле и Анталье и последовавшего за этим ареста нескольких граждан Российской Федерации. Российские загранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне для получения необходимых разъяснений», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там же добавили, что «соответствующие запросы переданы по линии посольства РФ в Анкаре, а также наших генеральных консульств в Стамбуле и Анталье». По словам дипломатов, МИД РФ находится в контакте с турецкими властями для выяснения всех обстоятельств данного дела.

«Рассчитываем на скорейшее получение от турецких коллег исчерпывающей информации по этому сюжету», – заявили в дипведомстве.

Ранее в МИД Турции заявили об отсутствии данных об аресте четырех граждан РФ за шпионаж.

В октябре источник в турецкой полиции сообщал, что по подозрению в шпионаже и подготовке нападения на иностранцев в Турции задержаны якобы шесть граждан России, выходцев из Чечни. У них изъяли оружие, пистолеты и лазерные указатели, а также якобы российские паспорта, их подозревают в подготовке вооруженных действий для получения конфиденциальной информации.

В Кремле тогда также отмечали, что не могут прокомментировать данные о задержании лиц, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагают такой информацией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Сирийский опыт разведки применили в ходе учений на Северном Кавказе

17.10 / Полиция задержала членов семьи убийцы учителя в Париже

23.09 / Белый дом: США решительно осуждают отравление Алексея Навального

16.01 / Продажи автомобилей Subaru в РФ по итогам 2020 года упали на 19%

18.07 / В Киевской области правоохранители раскрыли схему поставок кокаина из Латинской Америки

09.08 / Путин утвердил стратегию госполитики в отношении казачества

25.10 / Власти Кемеровской области помогут с организацией похорон родственникам умерших от COVID-19

20.07 / Украина нашла «секретное оружие России» в глубине Черного моря

29.08 / Волонтеры очистили берега тульских Голубых озер от десятков кубометров мусора

11.08 / Критике российской вакцины от коронавируса дано объяснение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика