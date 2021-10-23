 

Премьер Польши призвал ЕК провести расследование против Газпрома

23.10.2021, 5:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что расследование Европейской комиссией (ЕК) действий Газпрома на энергетическом рынке могло бы стать хорошим инструментом реагирования на рост цен на энергоресурсы.

«Расследование в отношении Газпрома – это очень хороший инструмент», – сказал Моравецкий в ответ на вопрос о том, какие инструменты реагирования на рост цен в Европе на энергоносители мог бы применить ЕС. «Выявление незаконных монопольных практик, ценового диктата, экономического шантажа позволит дать соответствующий экономический ответ», – приводит слова Моравецкого ТАСС.

По мнению главы польского правительства, еще одним инструментом, который может повлиять на цены на энергоносители, является высвобождение ЕК квот из резервного фонда стабильности рынка (Market stability reserve, MSR). «Вечный закон спроса и предложения будет работать таким образом, что цена разрешений на выбросы углекислого газа будет снижена», – отметил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций. В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.

Между тем в прошлую пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подтвердил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке.

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту РФ пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».



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