В здании правительства Красноярского края произошел пожар

Пожар произошел в здании правительства Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На фотографии, размещенной на сайте главка МЧС, видно, что пожар произошел на одном из верхних этажей здания правительства. «В 05.30 (01.30 мск) <…> в центральном районе г. Красноярска произошло загорание в административном здании. В 07.20 (03.20 мск) 23.10.2021 г. локализация пожара», – сообщили в МЧС. К тушению пожара привлечено 92 человека и 31 единица техники.

Напомним, 29 декабря 2015 года 63-летний мужчина разлил в фойе администрации города Дудинка Красноярского края принесенный с собой бензин и поджег здание, в результате начавшегося пожара четыре человека погибли. Суд отправил виновника пожара на принудительное лечение.