 

В здании правительства Красноярского края произошел пожар

23.10.2021, 5:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПожар произошел в здании правительства Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На фотографии, размещенной на сайте главка МЧС, видно, что пожар произошел на одном из верхних этажей здания правительства. «В 05.30 (01.30 мск) <…> в центральном районе г. Красноярска произошло загорание в административном здании. В 07.20 (03.20 мск) 23.10.2021 г. локализация пожара», – сообщили в МЧС. К тушению пожара привлечено 92 человека и 31 единица техники.

Напомним, 29 декабря 2015 года 63-летний мужчина разлил в фойе администрации города Дудинка Красноярского края принесенный с собой бензин и поджег здание, в результате начавшегося пожара четыре человека погибли. Суд отправил виновника пожара на принудительное лечение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена

09.11 / Обмеление океанов открыло бы огромные территории

29.07 / В Канаде разработали приложение, определяющее состояние котов с помощью камеры телефона

09.09 / В Москве за 20 лет удвоилось число пожилых людей

03.03 / “Деловая столица” обнародовала топ-25 лучших экологических программ компаний

24.09 / Захарова заявила о лицемерии Лондона и Парижа

11.06 / Около «Газпром арены» в Петербурге сел на мель теплоход

22.04 / “Вот так вот летит время”. Подольская показала шестимесячного сына

30.09 / Рубль вырос к доллару и евро

20.08 / В Беларуси координационный совет для передачи власти потребовал назначения новых выборов президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика