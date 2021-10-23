Власти Крыма запретили бронировать отели и санатории без QR-кодов

Туристы в Крыму не смогут больше бронировать санатории без QR-кодов, поправки в указ главы региона Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности из-за коронавируса внесены в пятницу.

«Запретить в средствах размещения и санаторно-курортных организациях: бронирование мест для лиц старше 18 лет без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг», – цитирует поправку ТАСС.

Кроме того, поправки приостанавливают прием заявителей во всех офисах «Мои документы» в регионе.

Президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В половине регионов РФ уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.