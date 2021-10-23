Названа возможная причина взрыва на заводе под Рязанью

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23.10.2021, 5:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВзрыв в пороховом цеху на заводе в Рязанской области мог произойти из-за замыкания в конвейерной ленте, сообщили в экстренных службах.

«В ходе изучения причин взрыва было установлено, что в конвейерной ленте по отгрузке пороха произошло замыкание. Оно привело к возгоранию и почти моментальной детонации», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 16 человек. Позже стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший.

В результате взрыва здание цеха было полностью разрушено. Причиной пожара стал взрыв. Как сообщили в правительстве региона, две бригады санавиации направлены на место происшествия. Следственный комитет начал проверку по факту пожара. В экстренных службах уточняли, что производство принадлежит ООО «Разряд». Кроме того, в пороховом цехе на заводе были обнаружены тонны селитры.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре на заводе, его будет расследовать центральный аппарат СК.



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