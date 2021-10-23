 

В Раде заявили о провале подготовки к отопительному сезону на Украине

23.10.2021, 5:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПодготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Подготовка к отопительному сезону [на Украине] провалена полностью! В прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров. На начало этого – лишь 18,5 млрд. Сейчас на складах 600 тыс. тонн угля. Это в разы меньше, чем надо для прохождения осенне-зимнего периода. <…> Почему не закупили газ весной? Мы имеем газохранилища емкостью более 30 млрд кубометров», – приводит слова Гончаренко РИА «Новости».

При этом он жестко раскритиковал возможное начало поставок электроэнергии из РФ и Белоруссии и обвинил Киев в «финансировании стран, которые представляют опасность» для Украины. «Довели до того, что [президент РФ Владимир] Путин потирает руки и ждет, что Украина приползет на коленях просить газ», – утверждает Гончаренко.

Ранее бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.

В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».

В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер РФ Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.



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