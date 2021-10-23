В Кишиневе начали нести свечи к Вечному огню

Жители столицы Молдавии начали нести свечи к мемориалу «Вечность», где был потушен Вечный огонь, но вскоре пламя вновь зажглось.

«Кишинэу-газ» вновь подключил памятник к газу, передает «Sputnik Молдова».

Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.

В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.