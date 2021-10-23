 

В Кишиневе начали нести свечи к Вечному огню

23.10.2021, 4:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖители столицы Молдавии начали нести свечи к мемориалу «Вечность», где был потушен Вечный огонь, но вскоре пламя вновь зажглось.

«Кишинэу-газ» вновь подключил памятник к газу, передает «Sputnik Молдова».

Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.

В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.



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