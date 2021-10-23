В Тыве произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Республики Тыва, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта – 51.39, долгота – 91.54, магнитуда – 5,6», – приводит текст сообщения ТАСС.

По данным службы, землетрясение произошло в пятницу в 23.03 по Гринвичу (02.03 мск).

По информации службы ГО и ЧС республики, магнитуда землетрясения составила 5,1. «В 06.03 (02.03 мск) 23.10.2021 г произошло сейсмическое событие в Дзун-Хемчикском районе, около 7 км от г. Чадан с магнитудой – 5,1, интенсивность в эпицентре – 6,3 балла», – сообщили в ГО и ЧС.

По данным службы, землетрясение ощутили западные районы Тувы. По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет. Социально значимые объекты обследуются после землетрясения.

Напомним, в понедельник ощутимое землетрясение произошло на Камчатке. Ранее в тот же день серия землетрясений произошла в акватории Тихого океана рядом с Курилами. Кроме того, 9 октября землетрясение произошло на Колыме.