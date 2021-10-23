Минздрав пояснил, куда одновременно делаются прививки от гриппа и COVID
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Министерство здравоохранения разрешило проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
«При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса согласно итогам проведенных исследований.
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