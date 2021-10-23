 

Минздрав пояснил, куда одновременно делаются прививки от гриппа и COVID

23.10.2021, 3:15, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистерство здравоохранения разрешило проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

«При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса согласно итогам проведенных исследований.



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