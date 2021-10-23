Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории

Бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует Россия, выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории, сообщил изданию Vijesti его адвокат.

«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмалов выпущен из экстрадиционного изолятора, так как получил убежище в Черногории. Это изданию подтвердил его адвокат Милош Вуксанович», – сообщил портал издания Vijesti, передает РИА «Новости».

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске.

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.

Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.