 

США собрались проводить политику «одного Китая» при поддержке Тайваня

23.10.2021, 3:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоединенные Штаты привержены политике «одного Китая», однако будут воспринимать как угрозу миру и безопасности любые усилия по определению будущего Тайваня не мирными средствами, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Президент США [Джо Байден] не объявлял о каком-либо изменении нашей политики. Изменений нет. Отношения в оборонной сфере регулируются законом об отношениях с Тайванем. Мы подтвердим наши обязательства по соглашению», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

«Продолжим поддерживать самооборону Тайваня и выступать против любых односторонних изменений статус-кво. Мы остаемся привержены политике «одного Китая», – отметил Прайс. По его словам, Вашингтон продолжит помогать Тайваню в поддержании потенциала самообороны. «Другой принцип [состоит] в том, что США будут воспринимать как угрозу миру и безопасности в западной части Тихого океана любые усилия по определению будущего Тайваня, кроме мирных средств», – отметил чиновник администрации США.

Накануне Байден сообщил о готовности США защищать Тайвань от Китая. Китай призвал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, поднимать шум вокруг Тайваня и пытаться подорвать китайский суверенитет и территориальную целостность, так как подобные действия «ведут ситуацию в опасном направлении».

В октябре США обвинили Китай в подрыве мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав Пекин «отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня». В Белом доме и Пентагоне заявляли, что США продолжат помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны.

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн спрогнозировал, что к 2025 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет полностью готова к полномасштабному вторжению на Тайвань. Он также говорил, что Тайбэй не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.

В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Центральное правительство Китая предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. В конце июня в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявили о намерении укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.



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