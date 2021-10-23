Мнение: Воспоминания наводчика БМП 276-го мотострелкового полка

Воспоминания наводчика БМП 276-го мотострелкового полка об участии в Новогоднем штурме Грозного.

31 декабря 1994 г.

Раннее утро! Валит снежок. Полк медленно начал переваливаться через Терский хребет. Здесь движение постоянно на подъем, поэтому включаем только первую или вторую передачи. Не у каждого "водилы" хватает опыта забраться на склон – часто приходится тянуть колесную технику на буксире. Наконец, спуск. Совершенно случайно в прицел замечаю какую-то дикую кошку песочного цвета. По всей видимости, это барс. Накатывается мысль, что не так все плохо. Вылез из башни и жестами рассказал о своей находке брату, БМП которого шла следом (БМП-1 № 329). В ответ поймал его улыбку.

После спуска командир роты получает задание – выставить свои машины в поле вдоль пригородного поселка Садовое. Несколько машин 1-й роты убывают для организации блокпоста в районе моста через речку Нефтянка. Мы поставили машины в цепь на расстоянии 50-100 метров друг от друга, сидим по-боевому и ведем наблюдение за поселком. По связи приходит команда: всему десанту окапываться перед "броней". Через какое-то время напряженная обстановка разрядилась не лучшим образом – несколько машин из первой роты за мостом в Садовом обстрелял противник. С наших позиций через прицелы мы отчетливо видели эти бээмпэшки. Казалось, что они просто возились на одном пятачке – ездили посреди поля то туда, то сюда, стреляли по сторонам! Противника нам было не видно, но, судя по радиопереговорам в эфире, у пацанов там был просто ад! Несколько машин были поражены из гранатометов, в одной из БМП начали рваться боеприпасы. Через какое-то время мы уже наблюдали эту горящую машину. С кем они там воевали, для нас осталось большой загадкой?! В поджилки закрался страх. Однако появилось непреодолимое желание стрелять во все живое – на упреждение! Мы ждали команду идти им на помощь и были уверенны, что она с минуты на минуту поступит.

Так и произошло. На помощь выдвинулся второй взвод 1-й роты и несколько других машин полка, в частности, БТР-80 заместителя командира полка подполковника С. Смолкина. Наконец, наш ротный капитан И. Черентаев получил команду к выдвижению на помощь 1-й роте, но другим маршрутом: следовало зайти боевикам в тыл. Колона была усилена несколькими танками из танкового батальона полка. Выдвинулись. Проехали несколько сотен метров, и вдруг головной танк и следом шедшая БМП-1 № 328 уткнулись в дно громадного рва шириной около трех метров и глубиной метра два, так, что было видно брюхо "брони". Экипажи получили сотрясения и травмы, в том числе, и командир одного из взводов нашей роты. Провалившиеся в ров машины вытянули буксиром, травмированных отправили в санчасть. Но ров нужно было как-то преодолевать.

Был вариант подняться вверх вдоль рва, к Терскому хребту, где он начинался, и продолжить движение вдоль канала (Ров начинался у склона Терского хребта и соединялся с Алханчуртовским каналом. Первая версия: что мы должны были дойти до аэропорта "Северный", миновать его и двинуться в южном направлении, и по Старопромысловскому шоссе выйти в район боя 1-й мср., вторая: была поставлена задача 2-й ротой выйти в район "Северного" в рамках общего замысла для группировки "Север". Но времени на объезд не было. Командир роты капитан Черентаев придумал другое: "Внимание всем машинам, я "Волхов"! – раздалось по связи, – Слушай мою команду: за мной вперед марш! Всем механикам – набрать 4-ю скорость! Всем наводчикам – упереться руками в прицел! Всем экипажам – крепко держаться! Вперед, вперед!" Всем стало ясно: большая авантюра будет иметь успех – не верить командиру, оснований нет! Колона, сделав небольшую петлю, на высокой скорости перемахнула препятствие! Этот трехметровый полет закончился мягкой посадкой. Адреналин разлетелся по венам, и страх растаял! Бронегруппа на повышенных оборотах пошла в направлении аэродрома "Северный". До цели добраться не успели: кто-то по связи отчитался за потери комбату, а их было немало: 22 "двухсотых" в том числе заместитель командира 1-го батальона майор О. Бородай, командир 1-го взвода лейтенант А. Иванов, и еще много "трёхсотых" . Для 1-й роты, в которой имелось только 60-70% личного состава, это было через чур много.

Я высунулся из башни и посмотрел на идущую следом машину брата. Он тоже сидел по-походному и показывал пальцем на шлемофон, спрашивая жестами – "Ты сейчас это слышал?". Я молча кивнул – "Слышал". Следующий его жест я расценил как "Пи..ец!"

Мы возвращались обратно на место утренней дислокации. На душе скребли кошки, перед глазами мелькали картинки из памяти. Майор Бородай за несколько дней нашего пребывания в Чебаркуле в составе в/ч 29709 полюбился всему личному составу и как командир, и как человек с безгранично доброй душой. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ!

Моя БМП и еще две других остались на улице Комсомольская между пятиэтажкой и частным сектором. Там, за поворотом разгорался бой. Я поспешил загнать тех, кто сидел на броне, в десантное отделение БМП. Высунулся из люка и тут же увидел склонившегося над башней убитого солдата. Еле выдавил из себя: "Всем вниз!" Однако те, кто был на палубе БМП, уже самостоятельно пытались укрыться под броней, люки десанта не подавались. "Давай ко мне!" – выпалил я и снова уставился на убитого. У него в голове было две дырки – по всей видимости, входное и выходное отверстия: одно в затылке, второе в гортани. "ЧО смотришь, Серега?! – прыгая в башню, заорал Раф. – Ему уже ничем не поможешь!" Что очевидно – то факт!

Когда же я добрался до "чебурашки" (Устройство управления наведением башни и ствола пушки, по форме напоминающее голову известного персонажа Чебурашки: тянешь за правое "ухо" – башня вращается вправо, за левое – влево, "уши" на себя – ствол вверх, от себя – вниз. ), то услышал по внутренней связи от Юрика: "За углом дома наблюдаю боевика!" Разворачиваю башню в указанном направлении, но никого не вижу: боевик скрывался за углом дома, который находился вне моей зоны видимости, и был виден только через триплекс механика-водителя. "Юрик, дай вперед на два метра!" – кричу. Машина моментально дернулась, я увидел тень и придавил левую кнопку "чебурашки" (Левая кнопка – огонь пулемета, правая – огонь пушки. – Прим. автора). Очередь погрызла угол дома и легла в землю. Тень скрылась. Через минуту уловил движение в окнах на первом этаже пятиэтажки, развернул башню и снова спустил ПКТ. В голову пришла мысль добавить туда же осколочным. Неудобно! Вновь вызываю механика: "Юрик, сдай немного назад!" Пока БМП отползала, зарядил ствол и зажал правую гашетку! Не успел увидеть попадание, как в правый триплекс краем глаза заметил телодвижения на втором этаже. Зарядил, навел, выстрелил – подождал, пока рассеется дым, и стал всматриваться. Все тихо. На всякий случай решил поднять ствол на уровень третьего этажа и понял, что угла наводки уже не хватает – БМП стояла слишком близко к пятиэтажке.

http://memoriesnorth.narod.ru/mywar/sboch.html – цинк

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