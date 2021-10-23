 

Молдавия восстановила подачу газа к Вечному огню в Кишиневе

23.10.2021, 2:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети, сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица телеканалу «Молдова 1».

«Это было технической ошибкой. Ее уже устранили. Вечный огонь горит», – приводит слова премьер-министра республики ТАСС.

Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.

Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.

Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.08 / Собянин рассказал об отношении к проблеме электросамокатов в Москве

08.07 / Le Monde – дело о госизмене журналиста Сафронова может так и остаться тайным

28.10 / Бывшему замминистра энергетики Кравченко предъявили обвинение

11.07 / Названо число прошедших вакцинацию от COVID в Москве иностранцев

10.01 / В России умер последний из создателей советской атомной бомбы, уроженец Украины

24.08 / Песков отверг участие Путина в переговорах по отправке Навального в Германию

27.11 / Биолог спрогнозировала сложности с испытаниями вакцин от COVID-19

01.04 / Байден-младший потратил нажитые на Украине деньги на алкоголь и наркотики

07.01 / Telegram выдает местоположение пользователей

16.04 / Россия ввела санкции против глав ФБР, разведки и бюро тюрем США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика