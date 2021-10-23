Мнение: Сценарий супербэквордации

Сценарий супербэквордации

Еще в апреле 2020 года цена на сырую нефть West Texas Intermediate ненадолго упала к отрицательным показателям – потрясающий поворот событий, который стоил трейдерам огромных убытков – когда спотовый рынок нефти оказался беспрецедентно перенасыщен, поскольку нефти было буквально слишком много, чтобы ее можно было продавать и при этом где-то хранить, и поэтому те торговцы, которым была назначена поставка, должны были платить другим только за то, чтобы физическая нефть у них не хранилась. Что ж, всего через несколько недель мы можем увидеть противоположный сценарий: полное отсутствие нефти в крупнейшем коммерческом хранилище США, что может привести к резкому скачку цен на нефть.

В записке, предсказывающей краткосрочную динамику нефтяного рынка, сырьевой ресурс JPMorgan и ее автор Наташа Канева пишет, что в мире повсеместного дефицита природного газа и угля, который вынуждает энергетический сектор все чаще обращаться к нефти (повышение спроса 2,1 млн баррелей в сутки в ноябре и декабре) и задействовать хранилища нефти в Кушинге, которое только что упало до показателя в 31,2 млн баррелей, самого низкого уровня с 2018 года …

Вывод банка: «если ничего не изменится в балансе Кушинга в течение следующих двух месяцев, мы могли бы ожидать скачка передних спрэдов WTI до рекордных максимумов – сценарий «супербэквордации».

Прежде чем мы перейдем к сути заметки, сначала немного предыстории, которая, как обычно в наши дни, начинается с катастрофического обращения Европы со своими энергетическими потребностями.

Как отмечает JPM, отопительный сезон 2021/2022 открывается рекордно высокими мировыми ценами на газ, хотя холодная зимняя погода еще не наступила. Причуды рынка природного газа таковы, что в случае наступления холодной зимы, спрос на газ, как правило, превышает любой источник предложения. Только в США за каждую неделю зимой спрос на природный газ может вырасти на 50-70 млрд куб., если не больше, при ограниченной реакции со стороны предложения. В настоящий момент ситуация настолько ужасна, что, как отмечает JPMorgan, «найти даже 1 млрд куб. резервной мощности становится все труднее».

Хорошая новость заключается в том, что при заполнении российских внутренних газовых хранилищ на 97%, накопление запасов должно быть завершено к 1 ноября, что потенциально освободит 4-10 млрд кубометров дополнительных поставок в Европу. Однако в понедельник мы сообщили, что « Газпром» зарезервировал только 35% мощности выходного газопровода Ямал-Европа на ноябрь (как и в октябре) и решил не бронировать дополнительные объемы транзита через Украину, подразумевая, что Россия в настоящее время не планирует поставлять дополнительный газ. в Европу, по крайней мере, до тех пор, пока «Северный поток – 2» не будет полностью разрешен.

И, как отмечает JPM, повторяя сказанное Goldman ранее на этой неделе, "без дополнительных российских объемов надбавка за зимнюю погоду, которая в настоящее время заложена в европейской цене на природный газ, не может значительно уменьшиться до тех пор, пока прогноз погоды в январе не станет более определенным". Короче говоря, цены на природный газ будут еще выше, особенно если зима холодная.

Таким образом, при рекордных ценах на уголь и газ электроэнергетика и энергоемкие отрасли обращаются к нефти, потенциально повышая спрос на 750 млн. барралей зимой и сокращая запасы нефти на 2,1 млн. баррелей в сутки в ноябре и декабре. Ранее сегодня агентство Reuters процитировало министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана, который подтвердил, что пользователи, переходящие с газа на нефть, могут обеспечивать спрос в 500 000 – 600 000 баррелей в день, добавив, что мир теперь начинает осознавать дефицит в энергетическом секторе.

Абдулазиз сказал, что возможное переключение зависит от того, насколько суровой будет зимняя погода и насколько дорогими будут цены на альтернативные источники энергии. Он обрисовал широкий спектр факторов, которые привели к недавнему скачку цен на энергоносители, в том числе ограниченные инвестиции в углеводороды и инфраструктуру, низкие запасы, снятие ограничений на пандемию и темпы использования вакцины COVID-19.

"Люди внезапно осознали реальность того, что у них заканчивается все: у них кончились инвестиции, у них кончились запасы, и у них кончились … творческие способности в попытках найти реальное решение, направленное на реальные проблемы. , – сказал принц Абдулазиз на Индийском энергетическом форуме CERA Week.

В любом случае, что является наиболее ярким примером напряженности рынка, объем запасов нефти в Кушинге на прошлой неделе упал до 31,2 млн баррелей, как показано на графике выше. И поскольку нижние части действующих резервуаров, вероятно, составляют 20-25% емкости, или около 20 мбар, JPM прогнозирует, что « мы можем быть буквально в нескольких неделях от того, что в Кушинге, фактически закончится нефть» и добавляет, что «если ничего не изменится в балансе Кушинга, в течение следующих двух месяцев мы можем ожидать скачка передних спрэдов WTI до рекордных максимумов – сценарий «супербэквордации».

Если прогноз JPM верен – напомним, только вчера мы опубликовали аналогичный вывод Morgan Stanley, который теперь ожидает, что аналогичный сценарий «пикового предложения» будет разыгрываться, если в более долгосрочной перспективе это побудит банк поднять ожидаемую цену на 1 квартал 2022 года с 77,5 долларов до 95 долларов. / баррель – это окажет катастрофическое (читайте выше) влияние на цену на нефть.

Конечно, есть потенциальные смягчающие факторы: как отмечает Канева, хотя динамика баланса сырой нефти в США отличается от того, что было в 2018 году, и сильно отличается от того, что было в 2014 году (последние два раза, когда Кушинг приближался к операционным пределам), рынок у нас еще есть несколько рычагов, которые нужно использовать, прежде чем мы будем беспокоиться о таком сценарии.

Сегодня нефтяной рынок уже реагирует на вероятность того, что запасы Кушинга иссякнут, а экспортная вилка с побережья Мексиканского залива в Северо-Западную Европу была закрыта с 14 октября. Следовательно, банк ожидает, что экспорт сырой нефти из США упадет в среднем до 2,0%. 2,2 млн баррелей в сутки к середине ноября, при этом большая часть этих сокращений на ~ 500 тыс баррелей в сутки будет приходиться на потоки в Европу.

Но хотя это может быть хорошей новостью для США, это еще более плохая новость для Европы – это сокращение потоков в Европу произойдет в то время, когда европейские рынки сырой нефти уже достаточно напряжены. Согласно данным Kpler, запасы сырой нефти в Европе уже находятся на самом низком уровне с конца 2018 года. С 15 июля запасы сырой нефти в Европе упали на 35 млн баррелей.

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Oil-Prices-Could-Explode-As-US-Largest-Storage-Hub-Nears-Empty.html – оригинал на английском

Бэквордация (от англ. Backwardation — «запаздывание»), также называется депорт — ситуация на рынке фьючерсов, при которой цены на товар с немедленной поставкой (например, акции) оказываются выше котировок по фьючерсным контрактам, а цены на фьючерсы с ближними сроками выше котировок дальних позиций

PS. В ноябре посмотрим, оправдаются ли алармистские ожидания американских банкиров.

—