 

Суд решил отправить в психбольницу жительницу Полтавы, стрелявшую в учителей из арбалета

23.10.2021, 1:30, Новости дня
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Имя нападавшей в документе закрыто, однако в материалах указано, что речь идет о случае, который произошел в школе №11 в Полтаве, а фигурант – студентка третьего курса Национального университета гражданской защиты Украины. 

Как сказано в определении, о смене меры пресечения с содержания под стражей на помещение в психбольницу просили прокуроры, судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения. 

В материалах дела говорится, что 18 октября суд получил вывод комплексной судебно-психиатрической экспертизы, которая свидетельствует о наличии у подозреваемой хронического психического заболевания, которое лишало ее способности осознавать свои действия и руководить ими, сказано в определении.

Суд решил поместить подозреваемую в психиатрическое учреждение, в условия, которые исключают ее опасное поведение.

Определение суда подлежит немедленному выполнению, но может быть обжаловано в течение пяти дней с момента его провозглашения.

Контекст:

6 сентября 19-летняя Таисия Петрова, которая училась в школе №11 до четвертого класса, пришла в учебное заведение, поднялась на второй этаж и на глазах учеников совершила два выстрела – в учительницу украинского языка и литературы и завуча.

Одной женщине она попала в спину, а другой – в руку, арбалет отобрал у нападавшей девятиклассник. Учителей госпитализировали. Им 50 и 55 лет.

Нападавшую задержали в тот же день, на руках у нее были порезы. Издание “Полтавщина” выяснило, что она – студентка Национального университета гражданской защиты Украины, учится на психолога. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

СМИ писали, будто за день до нападения Петровой приснилось, что она должна кого-то убить. Но ее адвокат Ольга Шеховцова это опровергла. Адвокат рассказала “Ґратам”, что в школе №11, где ее подзащитная училась до четвертого класса, она подвергалась травле со стороны учителей.

8 сентября Петрову арестовали на два месяца. На заседании суда нападавшая заявила: ей “стыдно, что все это видели дети”. Петрова подчеркнула, что не хотела никого убивать, а хотела “запугать, показать, что хватит, насилие порождает только насилие”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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