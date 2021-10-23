 

Арахамия: Мы все равно будем иметь дискуссию по закону о языке

23.10.2021, 1:30, Новости дня
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Такое мнение он высказал 22 октября в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”, отвечая на вопрос зрителя о дубляже советских фильмов на украинский язык.

По мнению Арахамиии, дубляж фильмов – это “очень дискуссионный вопрос”.

“Когда-то, еще при прошлой власти, приняли закон про мову. Там это дублирование и новые квоты, они с каждым днем добавляются и добавляются. У нас не хватило политической воли. У нас реально преследовали даже националистические организации тех людей, которые хотели послабить эти нормы, мы будем иметь эту дискуссию все равно. Я понимаю ваш вопрос, вашу боль Тем не менее пока закон таков, все должны жить по закону”, – заявил нардеп.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Часть положений закона, в том числе требование об обязательном использовании украинского языка в кино, театрах и музеях, вступит в силу в 2021 году.

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.

20 июля языковой омбудсмен Тарас Кремень опубликовал результаты мониторинга, согласно которым шесть национальных телеканалов Украины продолжали показ фильмов на русском языке.

Несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины, считает Кремень. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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