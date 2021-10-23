Химически опасный объект в Волгограде пообещали ликвидировать к 2025 году

Специалисты приступили к анализам проб с химически опасного объекта бывшего завода «Химпром» в Волгограде, ликвидировать который планируется в 2023-2024 годах. Как сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Волгоградской области, результаты исследований лягут в основу проекта рекультивации территории на площади около 25 га.

«194 пробы почвы, воды и воздуха со шламонакопителя «белое море» поступили в аккредитованные лаборатории для исследования. Всего специалистам предстоит изучить почти тысячу проб с химически опасного объекта, расположенного в Кировском районе Волгограда, результат изысканий ляжет в основу проекта обезвреживания территории», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

По информации администрации, мероприятие по ликвидации шламонакопителя будет реализовано в рамках регионального и федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Стоимость контракта на разработку проекта по ликвидации шламонакопителя составит 30 млн рублей. Шламонакопитель был образован в середине прошлого века, его длина достигает 1,4 км, а ширина – 200 м.

«В настоящее время продолжается отбор проб на объекте и на прилегающей на расстоянии 1 км территории. Данные мероприятия позволят определить способ ликвидации объекта, необходимый для разработки проектной документации, которая будет направлена на прохождение государственной экологической экспертизы в 2022 году. Мероприятия по ликвидации начнутся в 2023 году», – сообщил замначальника отдела областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Петр Чибинев. Завершить мероприятия планируется до конца 2024 года.

Волгоградская область с 2014 года на плановой и системной основе ведет работу по ликвидации объектов накопленного ущерба. Решение о ликвидации шламонакопителя «белое море» в один этап было принято по итогам рабочей поездки на объект губернатора Андрея Бочарова, руководства Минприроды РФ и профильных федеральных и региональных служб. На Российском экологическом форуме министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов подтвердил, что проект по обезвреживанию шламонакопителя будет профинансирован в полном объеме.