 

Украина получила от США оружие и боеприпасы

23.10.2021, 1:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистерство обороны Украины сообщило о получении третьей партии военной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд украинских вооруженных сил, которая включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.

«На Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее», – приводит текст сообщения министерства ТАСС.

Напомним, 10 октября ВВС США доставили на Украину первую партию военной помощи, в которую вошли высокоточное вооружение и боеприпасы. При этом в Киеве заявили о получении от США наступательного оружия. Вторую партию Украина получила 18 октября. Кроме того, Украина договорилась с Британией о поставках «ракетного вооружения».

Москва неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

Напомним также, в четверг президент Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных РФ обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать. Сенатор Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.

В июне постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Раскрыта продолжительность поставок «Спутник V» в Палестину

24.11 / Цены на нефть взлетели до мартовских максимумов

18.10 / В Латвии объявили жесткий локдаун на четыре недели

15.07 / Times – в ведущем британском центре по вопросам равенства указали на системный расизм в Англии

06.11 / Песков ответил на вопрос об участии спецслужб Запада с ситуации с Навальным

12.07 / Верховный суд Израиля разрешил однополым парам суррогатное материнство

18.01 / Отделить зёрна от плевел – Нацгвардия дополнительно проверит своих солдат на благонадёжность перед инаугурацией

23.07 / США ввели санкции против силовиков Кубы из-за подавления протестов

17.12 / За сутки боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие – штаб ООС

06.01 / Польский эксперт предрекает непростой год восточным соседям Варшавы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика