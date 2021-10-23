Россия предложила Молдавии оплатить газ для Вечного огня в Кишиневе

Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, сообщил руководитель агентства Евгений Примаков.

«Если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, настолько несостоятельно, что не может достойным образом хранить память о жертвах, принесенных ради Победы в Великой Отечественной войне, то Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга за молдавское государство и закрыть счета за газ для Вечного огня. Считаем это честью и своим долгом», – написал Примаков в своем Telegram-канале.

Примаков также выразил благодарность тем гражданам Молдавии, которые пришли к монументу, чтобы он продолжал гореть.

Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь. Возмущенные решением властей жители столицы Молдавии начали нести к Вечному огню свечи. Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.