 

Мнение: Динамика нелегальной миграции на южной границе США 1986-2021

23.10.2021, 1:12, Разное
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Занимательная инфографика.
А Байден у нас оказывается рекордсмен. Побил рекорды Буша-старшего и Билла Клинтона.
Собственно, нет ничего удивительного в том, что суд в США разрешил возвращение к политике Трампа в отношении ограничений нелегальной миграции.

На тему вопросов "А как с этим в России?"
По данным МВД на конец сентября 2021-го года в РФ было около 7 млн. мигрантов (число за 2 года снизилось из-за ковидных ограничений – раньше было 10-11 млн.) из них до 700 000 нелегальных (на август 2021 года).

Источник: Colonel Cassad



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