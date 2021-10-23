Мнение: Динамика нелегальной миграции на южной границе США 1986-2021

Занимательная инфографика.

А Байден у нас оказывается рекордсмен. Побил рекорды Буша-старшего и Билла Клинтона.

Собственно, нет ничего удивительного в том, что суд в США разрешил возвращение к политике Трампа в отношении ограничений нелегальной миграции.

На тему вопросов "А как с этим в России?"

По данным МВД на конец сентября 2021-го года в РФ было около 7 млн. мигрантов (число за 2 года снизилось из-за ковидных ограничений – раньше было 10-11 млн.) из них до 700 000 нелегальных (на август 2021 года).

—