«Коллизия ценностей» двух диктаторов

Почему Беларусь готова предоставить убежище «неправильно верующим».

Пока российские власти продолжают шокировать мир необъяснимой жестокостью к свидетелям Иеговы*, департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси приступил к рассмотрению вопроса о предоставлении убежища 44-летнему россиянину Олегу Лоншакову. Он бежал в «братскую республику» в июле прошлого года из поселка Тавричанка Приморского края, где стал фигурантом очередного уголовного дела по ст. 282 УК РФ против свидетелей Иеговы — самой гонимой и репрессируемой в современной РФ конфессии.

Лоншаков поселился в Бресте и получил вид на жительство в Беларуси. Неожиданно в конце сентября его задержала белорусская милиция по запросу из РФ, которая объявила верующего в международный розыск. Поначалу Лоншаков был помещен в изолятор временного содержания, а затем, 1 октября, зампрокурора Бреста Пашкевич определил его в СИЗО № 7 на срок до 8 ноября. Однако уже 14 октября верующего отпустили, причем генпрокуратура Беларуси официально отказала РФ в его выдаче.

В союзном государстве деятельность свидетелей Иеговы никак не ограничена, а их организации и издания не признаны экстремистскими.

Фото: URA.RU / ТАСС

История Олега Лоншакова стала вторым кейсом такого рода — в прошлом году, также по запросу России, белорусские власти задерживали свидетеля Иеговы, бежавшего из Ханты-Мансийского автономного округа, Николая Махаличева. Он провел более месяца в СИЗО № 2 в Витебской области, но тоже был отпущен на свободу.

В последние месяцы в РФ продолжает нарастать интенсивность репрессий против свидетелей Иеговы. Холодные цифры статистики (1591 обыск, 559 обвиняемых, 69 заключенных, тысячи вынужденных эмигрантов) не передают всего масштаба человеческой трагедии и страданий мирных верующих, многие из которых уже были репрессированы в СССР, а впоследствии реабилитированы и признаны жертвами преступлений власти. Практически во всех делах против свидетелей Иеговы нет потерпевших, а вся их вина заключается в чтении Библии или исполнении религиозных песен со своими единоверцами. Нередко при обысках и задержании верующих, не оказывающих никакого сопротивления, применяются пытки. «Новая» подробно освещала историю с такими пытками в Сургуте ). Совсем недавно пыткам подверглись верующие в Иркутске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свидетели электрошокера

Даже силовики не отрицают следов пыток у иеговистов в Сургуте, но не видят в этом преступления

Статус свидетелей Иеговы создает интересную «коллизию ценностей» между двумя репрессивными режимами — минским и московском.

Если за проявления политической оппозиционности в Беларуси сегодня наказывают жестче, чем в РФ, то в сферу собственно религиозную, мировоззренческую карательная машина Лукашенко почти не заглядывает. Наоборот, свидетели Иеговы в чем-то удобны белорусскому режиму — от остальных христианских конфессий их отличают крайние аполитичность и пацифизм (они не служат в армии, не берут в руки оружия, не участвуют в выборах, не поддерживают политические партии, внешне лояльны любой власти). Российский же режим требует от признанных им конфессий «активной патриотической позиции» — в том числе, агитации на выборах за «единственно правильных» кандидата или партию, разъяснения с амвона или минбара правильности всех решений власти, идейной поддержки силовых структур. В результате то, что в Беларуси считается желательным для режима, в РФ становится «экстремизмом». И в этом смысле российский режим выглядит гораздо менее религиозно нейтральным, чем лукашенковский.

Фото: Сергей Смольский / ИТАР-ТАСС

Александр Солдатов, специально для «Новой»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видишь, в нашей стране возвышается крест

Почему государство, желающее быть успешным, не должно ограничивать какие-либо религиозные течения

* Верховный суд РФ в апреле 2017 г. признал экстремистскими и ликвидировал все 396 юридических лиц свидетелей Иеговы в России. Однако само их вероисповедание, в силу ст. 28 Конституции РФ, не запрещено, и граждане имеют право индивидуально или совместного с другими его исповедовать и практиковать

—