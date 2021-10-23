 

“Кто идет по этому пути, рано или поздно утопит себя в скандалах”. Подоляк заверил, что ОП не прибегает к цензуре

23.10.2021, 0:36, Новости дня
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“Цензура – это очень короткая стратегия. Что это такое? Ты можешь за счет цензурирования чего-либо, например, сказать: “Вот эту тему не показывайте”, – и она на короткое время выпадет из информационной повестки. Но она все равно остается. Только люди начнут более внимательно обращать на это внимание, и через какое-то время в среднесрочной перспективе любая тема станет взрывной. То есть тот, кто идет по пути цензурирования информационного пространства, допускает фундаментальную ошибку, он сам себя рано или поздно утопит в скандалах, это бессмысленная стратегия. У нас этой стратегии точно нет. […] У нас нет и не будет вмешательства в работу той или иной редакции”, – заявил Подоляк. 

Так он отреагировал на упоминание о заявлениях телеведущих о давлении со стороны Офиса президента. Советника главы ОП заверил, что “Офис президента или любой другой госорган” не вмешивается в редакционную политику СМИ. 

“Мы можем только брифовать своих спикеров. Что это значит? Журналисты должны получить качественного спикера, который будет глубоко в материале. Это общепринятая во всех странах практика. Человек, приходящий в эфир, если он идет от партии власти, должен уметь аргументированно вести дискуссию. У него должен быть справочный материал, он должен четко отвечать на вопросы. Этим мы и занимаемся”, – добавил Подоляк.

Контекст:

Ведущие программы “Зворотний відлік” Мирослава Барчук и Павел Казарин 19 октября заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции “Слуга народа” на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. Представители “обслуживающего персонала” главы ОП Андрея Ермака потом обвинили “Зворотний відлік” в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.

Советник Ермака Михаил Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что “депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации” по эфирам.

Отсутствие в эфире программы 18 октября представителей “Слуги народа” – это решение не редакции, а представителей парламентской фракции, подчеркнули в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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