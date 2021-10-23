Российским школьникам разрешили уйти на каникулы до начала нерабочих дней

Российские школы могут принять решение отправить учеников на каникулы раньше периода нерабочих дней, сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

«В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок, чем 30 число, будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул», – отметил Бугаев в эфире телеканала «Россия-24», – передает ТАСС.

Ранее Министерство просвещения РФ направило региональным органам управления образованием рекомендации устроить в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября, в случае необходимости организовать дежурные группы.

Кроме того, пресс-служба Минобрнауки сообщила, что вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий в период нерабочих дней.

Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.