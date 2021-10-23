 

Российским школьникам разрешили уйти на каникулы до начала нерабочих дней

23.10.2021, 0:31, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские школы могут принять решение отправить учеников на каникулы раньше периода нерабочих дней, сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

«В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок, чем 30 число, будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул», – отметил Бугаев в эфире телеканала «Россия-24», – передает ТАСС.

Ранее Министерство просвещения РФ направило региональным органам управления образованием рекомендации устроить в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября, в случае необходимости организовать дежурные группы.

Кроме того, пресс-служба Минобрнауки сообщила, что вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий в период нерабочих дней.

Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.



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