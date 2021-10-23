 

Газпром сообщил о планах по рекордной заполняемости российских ПХГ

23.10.2021, 0:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГазпром намерен наполнить российские подземные хранилища газа (ПХГ) до рекордных резервов в сезон 2022-2021 годов до 72,638 млрд кубометров, сообщили в компании.

«Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень – 847,9 млн кубометров», – цитирует сообщение холдинга ТАСС.

С учетом ПХГ в Белоруссии и Армении он составит 887,9 млн куб. м.

«Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи – обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям», – заключили в компании.



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