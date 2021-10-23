 

Мнение: Агрессорам скидки

23.10.2021, 0:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зеленский предлагает скидку "Газпрому"

Украинский президент Владимир Зеленский предложил «Газпрому» скидку на транзит газа сверх контракта. Об этом пишет Bloomberg.
Зеленский предложил «Газпрому» скидку на транзит газа сверх контракта
По словам Зеленского, Украина предлагает дополнительные возможности по транзиту всем странам.
Он отметил, что на Украине хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но «эти дополнительные возможности доступны и «Газпрому».
«Учитывая текущий тариф на транзит, я могу предположить, что скидка составит 50%», — сказал украинский президент.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины составляют 40 млрд кубометров газа в год.
Также сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать дополнительный объём транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь.

https://russian.rt.com/business/news/920480-zelenskii-gazprom-skidka – цинк

Вот так вот. Готовы предоставить "агрессору" скидку 50% на транзит и выделить для "агрессора" дополнительные мощности.
Просто в Европе очень газ нужен и приходится вставать в позу коровы в бомболюке.

На Украине ожидаемо поднялось зарево пятых точек. Такого накала зрады явно не ожидали.

PS. Между тем запасы газа в хранилищах "Газпрома" достигли рекордных показателей. Кроме того был согласован новый газопровод в Китай, который пройдет по территории Монголии. Новый трубопровод будет называться "Союз Восток".
А между тем цена ноябрьских контрактов для Европы составляет – 1293 долларов за 1000 кубометров, в декабре 1297 за 1000 кубометров, в январе 1296 за 1000 кубометров. Рыночек порешал.
Где-то демонически хохочет Лукашенко получающий газ по 127 долларов за 1000 кубометров.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Мнение: Письмо: “Жертва психологии”

31.01 / Юлии Началовой могло бы исполниться 40 лет

05.01 / В России увеличено вознаграждение за исключительные права на патентоспособные объекты

23.07 / Мнение: Мурашки по коже… Будете платить одинокому старику ради квартиры, ожидая когда он умрет?

10.08 / Племянник Елизаветы II, осужденный за попытку изнасилования, досрочно вышел из тюрьмы

29.06 / Мнение: Экспроприация или “А нас за що?” Часть 2

18.04 / Мнение: О капитуляции Путина

23.09 / Проголосовавшие онлайн москвичи перевели на благотворительность около 22 миллионов рублей

21.12 / Мнение: Гордый следователь, фальсификация дел расстрелянных и почему нельзя оцифровать архивы

15.03 / Унесённая ветром Маргарет Митчелл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика