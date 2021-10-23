Мнение: Агрессорам скидки

Зеленский предлагает скидку "Газпрому"

Украинский президент Владимир Зеленский предложил «Газпрому» скидку на транзит газа сверх контракта. Об этом пишет Bloomberg.

Зеленский предложил «Газпрому» скидку на транзит газа сверх контракта

По словам Зеленского, Украина предлагает дополнительные возможности по транзиту всем странам.

Он отметил, что на Украине хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но «эти дополнительные возможности доступны и «Газпрому».

«Учитывая текущий тариф на транзит, я могу предположить, что скидка составит 50%», — сказал украинский президент.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины составляют 40 млрд кубометров газа в год.

Также сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать дополнительный объём транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь.

https://russian.rt.com/business/news/920480-zelenskii-gazprom-skidka – цинк

Вот так вот. Готовы предоставить "агрессору" скидку 50% на транзит и выделить для "агрессора" дополнительные мощности.

Просто в Европе очень газ нужен и приходится вставать в позу коровы в бомболюке.

На Украине ожидаемо поднялось зарево пятых точек. Такого накала зрады явно не ожидали.

PS. Между тем запасы газа в хранилищах "Газпрома" достигли рекордных показателей. Кроме того был согласован новый газопровод в Китай, который пройдет по территории Монголии. Новый трубопровод будет называться "Союз Восток".

А между тем цена ноябрьских контрактов для Европы составляет – 1293 долларов за 1000 кубометров, в декабре 1297 за 1000 кубометров, в январе 1296 за 1000 кубометров. Рыночек порешал.

Где-то демонически хохочет Лукашенко получающий газ по 127 долларов за 1000 кубометров.

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