 

Оставила ребенка с психически больной матерью, пережила три потери: тяжелая судьба Елены Санаевой

23.10.2021, 0:10, Разное
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79-летняя актриса Елена Санаева известна россиянам ролями в фильмах “Приключение Буратино”, “Чучело” и “Печки-лавочки”. Однако главной в ее жизни стала роль верной супруги гениального Ролана Быкова. Чтобы исполнить ее, артистка прошла непростой путь.

Первая трагедия в семье Санаевой случилась еще до ее появления на свет. В 1942 году первенец актера Всеволода Санаева и Лидии Гончаренко (отца и матери артистки) скончался после того, как заболел корью и дифтерией. Вторая беда пришла, когда Елена Всеволодовна, будучи маленькой девочкой, едва не умерла от желтухи. А в конце 40-х годов матери актрисы пришлось выстоять в допросе НКВД – на нее донесли из-за неудачного анекдота. Так у Лидии Гончаренко появились депрессия и мания преследования.

Санаева мечтала почти по стопам отца с детства, поэтому поступила в Щепкинское училище и стала делать первые шаги в кинокарьере. Отец помог артистке получить роль в фильме “Странные люди”, а потом она снялась в “Печки-лавочки”.

Ролана Быкова актриса встретила на съемках фильма “Докер”, когда ее сыну Павлу было четыре года – мальчика она родила в первом браке от инженера Владимира Конузина. На площадку актер приехал со своей возлюбленной, однако прямо у нее на глазах поцеловался с Санаевой – такого в сценарии не было. Вскоре симпатия артистов перетекла в бурный роман. Однако на пути у их счастья встала мать Елены Всеволодовны.

Лидия Гончаренко невзлюбила избранника дочери из-за сплетен о неверности актера, которые распространила о нем бывшая жена Лидия Князева. Несмотря на недовольство матери возлюбленные поженились и стали много работать – сын Санаевой Павел тем временем жил у бабушки с дедом. Но забрать его обратно потом было не так просто.

Мать актрисы, страдающая проблемами психики, настраивала внука против Елены Всеволодовны и ее супруга. А отец и вовсе не хотел отдавать Павла обратно. Однако в 11 лет сын смог воссоединиться с матерью и даже крепко подружиться с отчимом Быковым. Своих детей супруги так и не завели. По словам Санаевой, на третьего человека в своей жизни у нее бы просто не хватило времени.

В 1995 году Елена Всевлодовна потеряла мать – она страдала от склероза. Еще через несколько месяцев скончался ее отец – без супруги Всеволод Васильевич быстро сгорел от рака. Вскоре после двух трагедий случилась третья – онкологию нашли и у Ролана Быкова. 6 октября 1998 года, когда скончался любимый супруг, Санаева стала вдовой. После смерти близких актриса продолжила свою карьеру, однако по-прежнему много времени уделяла своему мужу – теперь уже, занимаясь его наследием.



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