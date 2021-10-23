 

«Афганистан сейчас один. Ему никто не помогает»

23.10.2021, 0:08, Разное
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Интервью с беженкой из Афганистана.

С середины августа талибы* контролируют столицу Афганистана Кабул. За два месяца жизнь афганских женщин кардинально поменялась. Теперь им нельзя выходить из дома без сопровождения мужчины, работать, во многих провинциях девочкам запрещено посещать школу. Новый ректор Кабульского университета запретил пускать в здание учебного заведения студенток и преподавательниц. Эльхами Хума бежала из Кабула в 2019 году, но не от террористов, а от насилия и принудительного замужества. Она рассказала нашему спецкору Лилит Саркисян о том, как воспитывают девочек в афганских семьях, чего бояться женщинам в Афганистане и что может ее ждать, если она вернётся в родную страну.

Автор: Лилит Саркисян Продюсеры: Серафима Свердлова, Маша Улазовская Съемка: Влад Докшин Монтаж: Кирилл Семенов Обложка: Анна Жаворонкова

*террористическая организация запрещена в России

Источник: Новая газета



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