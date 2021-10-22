Мнение: Сила убеждений

История с “добровольной вакцинацией” все больше напоминает басню Крылова про кота и повара.

Пока повар убеждает кота, “Васька слушает, да ест”.

Повар из басни был против жестких мер, потому что верил в силу убеждения.

Вот эта корона, что несогласных можно переубедить ловкой риторикой и вескими аргументами, очень дорого стоит.

“Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя, граждане должны сами осознать эту необходимость”.

В результате страдают все, в том числе самые дисциплинированные и ответственные граждане.

А перед саботажниками танцуют с бубнами, уговаривают, ждут их милости, пока вирус ест людей и доедает экономику.

Тут ритор мой, дав волю слов теченью,

Не находил конца нравоученью,

Но что ж? Пока его он пел,

Кот Васька все жаркое съел.

А я бы повару иному

Велел на стенке зарубить:

Чтоб там речей не тратить по-пустому,

Где нужно власть употребить.

Добровольное пристегивание ремнями в самолете, добровольное выполнение правил дорожного движения, добровольное школьное образование, добровольная плата налогов, добровольное соблюдение правил общественного порядка – все это то, о чем народ с удовольствием подискутировал бы и мнения обязательно разделились.

Но нет такой опции: соблюдать или не соблюдать правила на дороге, есть система принуждений и штрафов для несогласных, поскольку только так можно защитить жизни людей.

Вакцинировать надо быстро и всех, только так можно остановить распространение и мутации вируса во время эпидемии.

Вакцинировать население надо одновременно, а не предоставляя каждому выбор и свой темп.

Принимать решение о вакцинации должно государство.

А “предоставлять каждому выбор” – это все равно что разрешить выбирать, на какой свет каждый водитель будет ехать, на красный или зеленый.

Если часть выберут красный, а часть выберут зеленый, пострадают те и другие.

Для разумных людей это очевидные вещи, поэтому не буду уподобляться повару.

Чем красочней и длинней будет речь агитаторов, тем больше съест вирус.

Поговорим вот о чем.

Насколько понятно, что “убеждать” несогласных – всегда мимо границ?

Мимо границ это всегда, и когда у вас есть рычаги, чтобы заставить, и когда у вас их нет.

В том и другом случае вы претендуете на то, чтобы поменять картину мира человека.

Если у вас есть рычаги, вы можете их использовать, если нет рычагов, просто смириться. Но поменять чужую картину мира с помощью убеждений вы не можете.

Человек – хозяин своей картины мира. Он имеет полное право считать, что прививка бесполезна или даже вредна, что рептилоиды хотят чипировать его, а коронавирус пришел, чтобы очистить мир.

Картина мира – личное и добровольное дело человека.

Если вы всерьез надеетесь, что ваши пламенные речи поменяют чужую картину мира, и не частично ее дополнят, а полностью перевернут, вы – бедный Штурман в короне Спасателя и Победителя.

Хотеть или не хотеть прививаться – действительно право человека.

Прививать нужно через не хочу.

Нельзя заставить захотеть, заставить можно только подчиниться.

Убеждения – это монотонное давление на волю человека, которое вызывает обратную реакцию.

Чем больше вы убеждаете, тем больше множатся контраргументы другой стороны и растет сопротивление.

Только в одном случае убеждения имеют силу: когда у человека есть запрос на ваши разъяснения, не псевдо-запрос как повод для спора, а реальный запрос на ваше мнение, которое человек считает авторитетным. Вот тогда ваши слова могут стать той самой мышкой, которая поможет бабке и дедке вытянуть репку. Само по себе ваше мнение – это мышка против репки.

И от ваших старательных убеждений репка оппонента растет.

Чем больше у вас аргументов, тем больше контраргументов, тем дольше дискуссия, тем больше значимость для человека предмета дискуссии, тем важней ему доказательство своей правоты.

Если хотите человека укрепить в его мнении, развяжите с ним длинную дискуссию.

Если хотите объединить человека с его сторонниками, развяжите публичную дискуссию.

Так вы создадите целое движение и даже партию несогласных, хотя изначально всем было почти все равно.

Вы обращаете против себя силы поля, когда беретесь изменить Ваську, перевоспитать его, вместо того, чтобы просто отнять у него мясо.

“Брысь” – в ваших границах. Но если вы боитесь, что Васька останется вами недоволен, вы начинаете ласково его переубеждать, потом спорите с ним, потом угрожаете, потом умоляете. Все это время Васька не просто ест, он еще и презирает вас все больше и убеждается в том, что за вашими словами ничего не стоит.

Люди, плохо видящие границы, всегда думают, что влиять на волю – в границах, а запретить, имея такие рычаги – не в границах, поскольку “подавляет волю”.

Хотя если вы запрещаете что-то человеку, вы не меняете его волю. Он может оставаться несогласным дальше.

Вы не тянете из него любовь, единодушие, готовность, энтузиазм.

Вы просто принуждаете его сделать то, что нужно, используя данные вам рычаги, как санитар принуждает буйного больного, а полицейский принуждает нарушителя общественного порядка.

А если вы хотите заставить человека не просто подчиниться, а согласиться с вами, захотеть того же, чего хотите вы, вы претендуете на власть над его сознанием. Не над поведением, что называется “дисциплина”, а над личной волей, которая вам не принадлежит.

И поэтому начинается ваш слив.

Вы много говорите, много-много говорите лишних слов, а над вами смеются.

Вы убеждаете и просите, над вами смеются.

Вы приводите доказательства, потрясая справками и цифрами, а над вами продолжают смеяться.

Вы угрожаете, но и над угрозами вашими смеются.

Слив происходит всегда, когда вы пытаетесь взять то, что не в ваших границах.

Согласие и воля человека – это то, что нельзя трогать.

Пусть он сам распоряжается своими желаниями и владеет своими симпатиями.

Это его личное дело.

Но есть очень много вещей, которые человек должен делать независимо от желания.

Свобода делать то, чего хочется, может быть лишь там, где от этого не зависят или мало зависят коллективные интересы.

Но там где зависят и тем более, где от действий человека зависит жизнь остальных людей, включая его самого, не должно быть никаких танцев с бубном вокруг его “согласия”, никакой пламенной риторики, никаких веских аргументов.

Иначе будет Штурман с Училкой и Оправдашкой – бестолковая троица багов, способных разрушить не только авторитет руководителя, но и все, чем он руководит.

Приведите примеры друзья такой троицы в других сферах жизни, не связанных с эпидемией.