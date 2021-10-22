“Моя Катруся – большая молодец!” Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома

“Моя Катя – большая молодец! Сегодня прошла презентация новой коллекции коллаборации Андре Тан и Катя Осадчая. Катя, такие штуки вдохновляют! А я с удовольствием поддерживаю эти творческие замыслы! Первая коллекция была суперуспешной! Надеемся, вторая будет еще круче! Так держать!” – подписал фото Горбунов.

Его пост за пару часов набрал почти 9 тыс. лайков.

“Какие вы стильные. Катерина – огромная молодец, восхищаюсь”, – прокомментировала alen_4ik_.

“Вы шикарны”, – считает elenagovaleshko.

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A post shared by Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Контекст:

Весной 2021 года Осадчая и Андре Тан выпустили первую совместную коллекцию женской летней одежды. 18 октября телеведущая и дизайнер анонсировали выход новой коллекции.

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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